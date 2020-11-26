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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يلتقي الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ألتقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عمرو حمدي الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية مدير الإقليم الكشفي العربي ، وذلك اليوم الأربعاء بديوان عام الوزارة .
تناول اللقاء استعراض أعمال المنظمة الكشفية العربية في الفترة السابقة، وخطة العمل للعام المقبل ، وآفاق التعاون بين الوزارة والمنظمة.
أشاد وزير الشباب والرياضة بدور الكشافة في المجتمع، وتأثيرها الفعال على تكوين الشخصية الإيجابية للنشء والشباب ، مبيناً دعمه الكامل للحركة الكشفية والتي تسعى دوما لبناء الشخصية وتنمية المجتمعات .
أشار الامين العام للمنظمة الكشفية العربية الي دور الإقليم العربي في مواجهة فيروس كورونا، مستعرضا الأنشطة والبرامج الخاصة بالاقليم العربي والشراكات مع المنظمات الدولية.
أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عدة اتصالات هاتفية ببعثة نادى المقاولون العرب المتواجدة حاليا بجيبوتى، وذلك للاطمئنان على أحوال البعثة ومتابعة احتياجاتها المختلفة قبيل انطلاق اولى مباريات فريق كرة القدم بالمقاولون العرب والتى تجمعه بفريق أرتا سولار يوم السبت المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ64 ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وأكد وزير الرياضة دعمه ومؤازرته للأندية المصرية خاصة تلك التى تشارك فى المنافسات القارية كونها تؤكد دائما على ريادة كرة القدم المصرية على مستوى القارة الأفريقية.
جانب من اللقاء
وزير الرياضة ورئيس الكشافة العربية
اشرف صبحى و رئيس الكشافة
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