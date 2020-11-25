نشرة الحوادث المسائية.. إحالة أوراق المتهمين بقضية فتاة المعادي للمفتي وحقيقة تغيب فتاة كفر الدوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-هربت من ابن عمها.. الأمن يكشف حقيقة تغيب فتاة عن منزلها بكفر الدوار

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما نشر على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) حول تغيب إحدى الفتيات عن منزلها بإحدى قرى كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

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-لمروره بضائقة مالية.. ضبط عامل قتل صديقة لسرقة هاتفة المحمول بعين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من ضبط عاطل قتل صديقة داخل شقته لسرقة هاتفة المحمول لمروره بضائقة مالية في منطقة عين شمس.

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-إحالة أوراق متهمين بقضية فتاة المعادي للمفتي.. والحكم 30 ديسمبر

قررت الدائرة 20 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بإحالة المتهم الأول والثاني بقضية مقتل "الفتاة مريم محمد" والمعروفة إعلاميًا بـ"قتل فتاة المعادي"، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وتأجيل القضية لجلسة 30 ديسمبر للنطق بالحكم.

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-وعدها بإخراج الجان.. دجال يستدرج سيدة لممارسة الجنس في القليوبية

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأربعاء، "دجال"، اتهمته ربة منزل بإحدى قرى بنها، بمحاولة الاعتداء عليها جنسيًا، بحجة إخراج الجن من جسدها، حتى تستطيع الحمل من زوجها، وطلب منها مقابلته ومعها 3 آلاف جنيه، يحصل عليها قبل ممارسة الجنس معها لإخراج الجن.

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-30 نوفمبر.. الحكم في استشكال زوج هالة صدقي لوقف حكم حبسه شهرا

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، مد أجل الحكم في استشكال زوج الفنانة هالة صدقي على حكم حبسه شهر، لامتناعه عن دفع نفقة، لجلسة 30 نوفمبر.

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-تأجيل أولى جلسات محاكمة 22 متهمًا بقضية "داعش العمرانية" لـ 28 ديسمبر

قررت الدائرة الـ25 إرهاب بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة 22 متهمًا بينهم 10 محبوسين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة العمرانية والمعروفة إعلاميًا بـ"داعش العمرانية"، لجلسة 28 ديسمبر.

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-حكم قضائي نهائي ينصف ضحية العنف الجنسي بعد فصلها ويعيدها للعمل بكفر الشيخ

حصلت "س. ع" على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، بعدم قيام الجهة الإدارية بالطعن على الحكم الصادر لصالحها من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، بإلغاء قرار إنهاء خدمتها بسبب غيابها لتعالج نفسياً مما تعرضت له من تحرش جنسي واختطاف وهتك عرض.

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-28 ديسمبر.. الحكم على متهمين في "خلية داعش النزهة"

قررت الدائرة الـ5 إرهاب، اليوم الأربعاء، حجز محاكمة متهمين اثنين بحيازة مفرقعات، والانضمام لتنظيم داعش في القضية المعروفة بخلية "داعش النزهة"، لجلسة 28 ديسمبر المقبل؛ للحكم.

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