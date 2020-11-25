بينها موقف إنساني.. 140 ثانية مصورة تُلخص جهود الشرطة في مواجهة تداعيات الأمطار- (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية؛ فيديو يرصد جهود رجال الشرطة في انقاذ عدد من المواطنين انهار جزء منه وهم بداخله.

وتتوالى مشاهد أداء الواجب لرجال الشرطة لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين بخاصة في المواقف الطارئة، فمنذ الساعات الأولى لسقوط الأمطار بعدد من المحافظات تواجد رجال الشرطة بكافة الشوارع والميادين وعلى للطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات لتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين، ولم تمنعهم حالة الطقس السيئة في أداء واجبهم؛ حيث ساهموا في إزالة تجمعات المياه من خلال المياه التابعة لقوات الحماية المدنية.

وتزامن ذلك مع خطة مرورية محكمة نفذتها الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات، خاصة تلك التي تعرضت لسقوط أمطار من خلال تكثيف الخدمات المرورية والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وجهزت الإدارة العامة، غرف الطوارئ والإغاثة استعدادا لسقوط أي أمطار مرة أخرى أو تلقي البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة مع سحب تراكمات مياه الأمطار من مطالع ومنازل الكباري، وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور.

إضافة إلى نشر العلامات والإرشادات المرورية لحث المواطنين على توخى الحذر حتى الوصول لمنازلهم سالمين، إلى جانب المتابعة المستمرة لحركة السيارات على الطرق من خلال غرف العمليات الكائنة بإدارات المرور وغرفة العمليات المركزية بالإدارة العامة للمرور وكذا من خلال الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، لرصد أية كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية لرفع أي معوقات مرورية .

وقد لاقى التواجد الفعال لأجهزة وزارة الداخلية وتكاتف جهود رجال الشرطة لتأمين الأرواح والممتلكات من خلال سرعة الانتقال والتجاوب مع البلاغات استحسان ورضا المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود الأمنية.