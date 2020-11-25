بالصور.. المرور تدفع بسيارات الإغاثة العاجلة والخدمات المرورية أعلى الطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وزعت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عددا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وجهزت الإدارة العامة، غرف الطوارئ والإغاثة استعدادا لسقوط أي أمطار مرة أخرى أو تلقي البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة مع سحب تراكمات مياه الأمطار من مطالع ومنازل الكباري، وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.