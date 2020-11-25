بعد انهيار جزئي داخل المبنى.. الحماية المدنية تنقذ سكان عقار في الإسكندرية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجح رجال الحماية المدنية في الإسكندرية من إنقاذ سكان عقار حدث بداخله انهيارا جزئيا دون حدوث أية خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات نجدة الإسكندرية بمديرية الأمن بلاغاً باحتجاز عددٍ من الأشخاص داخل مسكنهم بدائرة قسم شرطة العطارين، نظراً لسقوط جزء من العقار الذي يقطنون فيه.

دفعت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على الفور بوحدات الإنقاذ والتوجه للعقار محل الواقعة، وتبين أن العقار "بناء قديم" مكون من طابق أرضي وطابقين علويين يقطنه أسرتين وسقوط سقف الطابق الثاني علوي على الشقة أسفله، وانهيار سلم العقار حتى الطابق الأرضي دون حدوث إصابات واحتجاز 3 من قاطني الدور الأول والأخير، وتمكنت القوات من خلال استخدام السلم الهيدروليكي من إنزال المُحتجزين، وتم وضع حواجز حديدية حول العقار لتأمين المارة.

ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ وإنقاذ المحتجزين استحسان المواطنين، الذين تقدموا بالشكر للقوات على الجهد المبذول.