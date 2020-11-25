غدا.. انتظام الدراسة بجميع كليات جامعة عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: أكدت جامعة عين شمس، استمرار الدراسة غدا الخميس، الموافق 26 نوفمبر بكل الكليات وانتظام العمل داخل الجامعة. يذكر أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أصدر قرارا منذ قليل، بتعليق الدراسة غدا، الخميس، بسبب الأمطار التي تتعرض لها القاهرة.​

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