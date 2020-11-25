نائبة بالشيوخ: مبادرة "بطولة مصرية بروح رياضية" تهدف لنبذ التعصب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، إن المبادرة التي دشنها عدد من الشباب بعدة محافظات مبادرة باسم "بطولة مصرية بروح رياضية"، تهدف لنبذ التعصب، حيث تم توزيع آلاف المنشورات من أجل مواجهة التعصب وتشجيع الروح الرياضية بين الشباب في المقاهي.

وأكدت رمزي، في تصريحات لها، أن المبادرة تهدف لنبذ التعصب الكروي خاصةً وأن هذه النسخة من البطولة الأفريقية مباراة ينتظرها الملايين من مشجعي الفريقين.

وأوضحت أن نهائي بطولة أفريقيا بين الأهلي والزمالك والتي تعتبر حدثا تاريخيا فريدا من نوعه، تتطلب من الجميع نشر الوعي ونبذ التعصب ومتابعة هذه المباراة دون تحامل من المشجعين على الفريق الآخر.

وأشادت عضو مجلس الشيوخ، بمبادرة "لا للتعصب" التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة أيضا، لذات الهدف بشأن نبذ حالة التعصب لدى البعض، والتحلي بالروح الرياضية، مؤكدة أن الرياضة مكسب وخسارة، ويجب أن يكون هناك مزيد من الوعي لدى الجماهير لإعلاء شأن الرياضة المصرية.​