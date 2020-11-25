بتعطيل الدراسة والطوارئ.. الحكومة تواجه الطقس السيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

بدأت اليوم الأربعاء، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تساقطت الأمطار فجرًا على الساحل الغربي بأكمله (الإسكندرية– مطروح- السلوم)، وازدادت حدتها خلال النهار مع شروق الشمس.

وشهدت مناطق متفرقة من القاهرة و6 أكتوبر هطول أمطار متوسطة، ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا للمواطنين حول حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وناشدت الهيئة، بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.

تعليق الدراسة بالمدارس

قرر محافظو كل من القاهرة والجيزة والإسكندرية وكفرالشيخ والدقهلية والبحيرة ومطروح تعطيل الدراسة بالمدارس وبعض الجامعات غدًا الخميس، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

الداخلية تتأهب

اعتمدت وزارة الداخلية العديد من الإجراءات الاستباقية للمساهمة في مواجهة احتمالات تعرض البلاد لموجة الطقس السيئ من خلال رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وتجهيز المعدات والأطقم والقوات اللازمة للحد من الآثار السلبية لهطول الأمطار وتقديم العون والمساعدة للمواطنين والتدخل الفوري في كافة المواقف الطارئة.

وجسدت الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن الإسكندرية ومطروح مشاهد إنسانية ترجمت معاني الوفاء بالواجب وبذل قصارى الجهد في أداء الرسالة الأمنية، ولم يقتصر الأمر عند هاتين المديريتين بل امتدت الجهود الأمنية في شتى مديريات الأمن.

تعليق العمل بمعرض كتاب دار الأوبرا

قرر الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، تعليق العمل بمعرض الكتاب المنعقد بدار الأوبرا المصرية وذلك اليوم وغدا.

يأتي ذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية واستمرارها حتى غدا الخميس، على أن يتم عودة الناشرين يوم الجمعة لتجهيز الأجنحة وفرشها وتزويدها بالكتب الجديدة.

استمرار جهود شفط المياه

أعلنت محافظة القاهرة، وغيرها من المحافظات التي ضربتها الأمطار استمرار جهودها لشفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية.

جامعة القاهرة "إجازة"

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اعتبار، غدًا الخميس 26 نوفمبر، إجازة بجميع كليات ومعاهد الجامعة، حرصًا على سلامة منسوبي الجامعة، في ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، مع التأكيد على استمرار الدراسة عن بُعد من خلال المنصة التعليمية الذكية للجامعة Smart CU وفقًا للجداول المعلنة بالكليات.

الأرصاد تعلن خريطة الأمطار خلال 72 ساعة

في سياق متصل، كشفت الهيئة عن أماكن سقوط الأمطار خلال الـ3 أيام المقبلة على النحو التالي:

الخميس

أمطار غزيرة ورعدية في (الإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح).

أمطار غزيرة إلى متوسطة على (مطروح والسلوم).

أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية على (كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والإسماعيلية والسويس).

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض القاهرة الكبرى.

الجمعة

أمطار متوسطة إلى غزيرة على (الإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح).

أمطار متوسطة على (كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية).

أمطار خفيفة على بعض المناطق في القاهرة الكبرى.

السبت

أمطار متوسطة على (الإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح)

أمطار خفيفة إلى متوسطة على (كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية).

وشددت الهيئة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.

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