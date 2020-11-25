شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية على الإنعاش الرئوي والطوارئ للأطقم الطبية في مطروح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أقيمت دورة تدريبية على الإنعاش والطوارئ، تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ومديرية الصحة، وتستمر لمدة يومين.
تقام الدورة تحت عنوان «مهارات الحياة للإصابات الأولية»، بالتعاون مع مجلس الإنعاش المصري.
وأوضح الدكتور أحمد البلتاجى، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن الندوة تحت إشراف الدكتور جمال عباس خليفة، استشاري الطوارئ ورئيس مجلس الانعاش المصري، وفريق العمل المرافق له.
تقام الدورة بمركز البحوث الزراعية بمطروح، وتهدف لرفع كفاءة الأطقم الطبية العاملة في مجال الانعاش الفورى الرئوى، وتساعدهم على اكتساب مهارات مفيدة وجيدة لتقديم خدمة طبية متميزة.
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