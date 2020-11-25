شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: حركة المرور عادت لطبيعتها.. وهذه أبرز المناطق المتضررة من الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الأمور عادت إلى طبيعتها في شوارع المحافظة بعد رفع كميات الأمطار، رغم أن سقوط الأمطار لم يستمر أكثر من نصف ساعة.

وأوضح راشد، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد الأربعاء، أن المحافظة وصلها توقعات الأرصاد بشأن سقوط الأمطار لكن المحافظة لم تتخذ قرارًا بتعليق الدارسة انتظارا لما يسفر عنه الطقس.

وأضاف محافظ الجيزة، أنه تم تعليق الدراسة بالمدارس وجامعة القاهرة بالتنسيق مع رئيس الجامعة غدًا الخميس، انتظارا لما تفسر عنه الساعات المقبلة.

وأشار إلى أن إمبابة ومحور 26 يوليو والطريق الدائري وبولاق الدكرور والعجوزة أبرز المناطق التي شهدت سقوط لأمطار غزيرة بالمحافظة.

وأرجع سبب توقف الحركة المرورية لتجمع مياه الأمطار على «مطالع ومخارج الكباري»، مؤكدا أنه كان تباطؤ في الحركة المرورية وليس توقفها قبل أن تعود إلى طبيعتها.