شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب سوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعليق الدراسة بمدارس المحافظة نظرا لسوء الأحوال الجوية، لافتا إلى أن هناك تنسيق أيضا لتعليق الدراسة بالجامعات.

وأضاف عبدالعال، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد الأربعاء، أنه تم الانتهاء خلال أربع ساعات من رفع تراكمات المياه الموجودة على مستوى القاهرة وعادت حركة المرور إلى طبيعتها.

وأوضح أنه تابع بنفسه الانتهاء من رفع تراكمات المياه بمنطقة المنصة. وأرجع سبب تراكم مياه الأمطار بشكل مستمر بالمنصة كونها أكثر منطقة منخفضة في مدينة نصر بالإضافة إلى أنها محور مروري كبير.

وكشف محافظ القاهرة، أن هناك مشروع جديد تم تدشينه خلف المنصة سينهي أزمة مدينة نصر ومصر الجديدة مع الأمطار خلال شهور، لافتا إلى أن المشروع هو نفق في حدود 3 كيلومترات من المقرر أن تستوعب كافة المياه.

وأشار إلى أن المحافظة اتخذت كافة الاحتياطات لمواجهة أي أمطار غدا، موضحا أن هناك 100 سيارة شفط بالإضافة إلى 20 سيارة تابعة لشركة المياه تنتشر في أرجاء المحافظة: «إحنا بايتين في الشارع ونتابع مع الأرصاد أولا بأول».