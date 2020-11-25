شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروعات المياه في نطاق القصاصين الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، الأربعاء، بجولة ميدانية بنطاق مركز ومدينة القصاصين الجديدة، لتفقد ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات محطات مياه الشرب الجديدة التي يجرى تنفيذها بالمنطقة ومتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة لعدد من المحطات الأخرى المستهدف رفع كفاءتها .

وتضمنت الجولة تفقد مشروع محطة مياه الشرب فائقة الترشيح بالقصاصين والتى بلغت جملة تكلفتها 85 مليون جنيها والمقامة على مساحة ثلاثة أفدنة وتبلغ طاقتها التصريفية 15 ألف متر مكعب يومى وتخدم مركز ومدينة القصاصين الجديدة وتوابعها وتساعد في تغذية قطاع بر أيمن ترعة الاسماعيلية في حال انقطاع المياه.

كما تفقد نائب المحافظ ومرافقوه من القيادات محطة مياه المحسمة بنظام الترشيح الفائق والمقامة على مساحة اجمالية قدرها واحد فدان ونصف والتى تم تطويرها ورفع كفاءتها لتصل طاقتها التصريفية إلى 7 ألاف متر مكعب يوميا بدلا من 5 آلاف متر مكعب يومى وتبلغ جملة تكلفته أعمال التطوير ورفع الكفاءة 35 مليون جنيها وبهذا تصل التكلفة الاجمالية إلى نحو 110 مليون جنيها وتخدم منطقة المحسمة وتوابعها والمحسمة الجديدة وقرية 30 يونيو.

كما تضمنت الجولة تفقد ومتابعة أعمال استكمال الجزيرة الوسطى ببر أيمن ترعة الاسماعيلية وزرع أعمدة الإنارة بالطريق بإجمالي 35 عمودًا.

المهندس احمدعصام نائب محافظ الاسماعيلية ومدحت عباس رئيس مدينة القصاصين فى جولة ميدانية بمشروعات المياه والصرف

المهندس احمدعصام نائب محافظ الاسماعيلية ومدحت عباس رئيس مدينة القصاصين فى جولة ميدانية بمشروعات المياه والصرف

المهندس احمدعصام نائب محافظ الاسماعيلية ومدحت عباس رئيس مدينة القصاصين فى جولة ميدانية بمشروعات المياه والصرف

المهندس احمدعصام نائب محافظ الاسماعيلية ومدحت عباس رئيس مدينة القصاصين فى جولة ميدانية بمشروعات المياه والصرف

المهندس احمدعصام نائب محافظ الاسماعيلية ومدحت عباس رئيس مدينة القصاصين فى جولة ميدانية بمشروعات المياه والصرف

المهندس احمدعصام نائب محافظ الاسماعيلية ومدحت عباس رئيس مدينة القصاصين فى جولة ميدانية بمشروعات المياه والصرف