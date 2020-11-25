شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المركز التكنولوجي التمويني في مدينة البياضية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين في الأقصر، نائبا عن المحافظ المستشار مصطفى ألهم، المركز التكنولوجي التمويني في مدينة البياضية، الذي يعد أحد 14 مركز خدمة جديدة بمحافظة الأقصر.
يضم المركز ٥ شباك لتقديم الخدمات التموينية بجودة عالية بينهم شباك مخصص لكبار السن وأصحاب الهمم، وهو مقام على مساحة 70 متر مربع، وتبلغ تكلفة المركز ما يقدر بمليون جنيه من موازنة وزارة التموين، والمركز مزود بنظام النداء الآلي، ويشتمل على ساحة لانتظار المواطنين، ومجهز بأحدث أجهزة الكمبيوتر.
وتمت الاستعانة بمكلفات الخدمة العامة لأداء الخدمات كواجهة أمامية للجمهور بعد أن تم تدريبهم على أعلى مستوى من التدريب بمعرفة مديرية التموين بالأقصر وعقد ورش عمل ودورات تدريبية مكثفة على أساليب التعامل مع الجمهور وعلى نظام التشغيل الالكتروني.
وفي ختام الافتتاح، أٔدار كلا من وكيل الوزارة ورئيس مدينه البياضية حواراً مفتوحاً مع المواطنين، وبعد الافتتاح هنأهم على هذا الصرح التمويني الجديد، كما استمع لأسئلتهم وأجاب عليها، وناشدهم عدم ترك البطاقات التموينية لدى أصحاب الأنشطة التموينية حفاظا على حقوقهم.
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