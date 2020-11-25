شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنيا»: خطة لإنجاز تركيب العدادات مسبقة الدفع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إن مجلس إدارة الشركة يناقش تنفيذ التوجيهات الرئاسية والخاصة بسرعة تركيب العدادات مسبقة الدفع والتسهيلات المقدمة للجمعيات الخيرية التى تعمل فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى وتذليل كافة العقبات. وأضاف الشهاوى أن الاجتماع ناقش تدعيم كافة القطاعات المختلفة بالشركة بكوادر شبابية لتأهيل جيل جديد قادر على تحمل المهام والمسؤوليات. وأكد الشهاوى أن الشركة تسعى جاهدة للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للوصول الى رضا المواطن. الوضع في مصر

اصابات 113,742

تعافي 102,103

وفيات 6,573

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