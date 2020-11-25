شكرا لقرائتكم خبر عن «عزيزة» ضحية «داء الفيل»: «أحلم باليوم اللى أمشى فيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«الرئيس رد إلى روحى».. بتلك الكلمات عبرت عزيزة محمد مجدى، 38 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية كفر الدوار التابعة بمركز الباجور المنوفية، عن فرحتها بتدخل الرئيس لعلاجها من «داء الفيل».

لم تكن «عزيزة» تتوقع أن تبعث كلمات إنسانية ومعبرة عن معاناتها مع المرض نشرتها إحدى الصحف الأمل فى الحياة من جديد، حيث تدخل على إثرها الرئيس عبدالفتاح السيسى ليأمر بعلاجها على نفقة الدولة.

وروت «عزيزة» لـ«المصرى اليوم» معاناتها من زيادة وزنها قائلة: «كان حلم حياتى إنى أقدر أمشى مرة تانية وأقف على رجلى وأشوف الناس، وكان المشى بالنسبة ليا ولأولادى حلم، اعتقدت إنه ضاع بسبب إصابتى بالجلطة». وتابعت: «مات زوجى وكان يعمل باليومية بلا دخل ثابت أو معاش منذ 4 سنوات فى حادث قطار، فحزنت عليه حزنًا شديدًا، واستيقظت فى أحد الأيام لأجد نفسى وقد شعرت ببعض الآلام، فذهبت للطبيب لأطمئن ففاجأنى بقوله (دى جلطة وفيه عرق فى رجلك بيسحب ميه من جسمك وانتِ مصابة بداء الفيل)». وقالت: «عشنا ظروفًا صعبة، حتى قرار الرئيس بعلاجى، وفعلا حضر فريق طبى ونقلنى لمستشفى سرس الليان وقاموا بتوقيع الكشف علىَّ.. وبدعى لكل حد ساعدنى وبدعى للرئيس اللى رجعنى من الموت للحياة تانى».