شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ حملة تطهير وتعقيم لمجمع المصالح الحكومية في القنطرة شرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عمر ادريس انه تنفيذا لتعليمات شريف بشارة محافظ الاسماعيلية حول خطة الوقاية من فيروس كورونا وبضرورة اتخاذكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة الموجة الثانية من فيروس كورونا تم تنفيذ حملة التطهير والتعقيم التي تمت بالفترة المسائية لمجمع المصالح وذلك تحت اشرافالمهندس محمد على نائب رئيس المركز والمدينة وجمال سلامة مدير ادارة التنمية المحلية.

وأضاف انه في اطار المتابعة اليومية لمنظومة النظافة والتطهير بالرش بجهاز الضباب تابع رئيس المركز والمدينة اعمال النظافة بالمدينة القديمة والجديدة والمنطقة الوسطي وكذلك اعمل التطهير بالرش بجهاز الضباب حيث تم رش منطقة الصرف الصحي ووسط البلدو عزبة الغطوس وشوارع الجيش والعريش وجاري الاعداد لتنفيذ حملة تعقيم وتطهير لجميع المصالح وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا .

كما تابع رئيس المركز والمدينة اعمال النظافة التي تقوم بها الوحدة المحلية لقرية التقدم حيث تم تنفيذ حملة نظافة داخل قرية الامل واستكمال اعمال صيانة اعمدة الانارة والكشافات بالقرية كما تم رفع المخلفات والقمامة من داخل المناطق السكنية والشوارع بقرية التقدم .