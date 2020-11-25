شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تتراجع وتقرر غلق الدراسة غدا بالمدارس لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت محافظة القاهرة فى قرار استمرار الدراسة غدا الخميس، حيث أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرار منذ قليل بإيقاف الدراسة غدا الخميس بسبب الأمطار التى تعرض لها القاهرة.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة جهودها لشفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية بمنطقة المنصة تحت إشراف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة ورئيسى شركتى المياه والصرف الصحى حيث نجحت الأجهزة فى شفط نسبة كبيرة من المياه المتراكمة كما تم عمل بعض التعديلات المرورية لتسيير حركة المرور.

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عدد من أحياء العاصمة للإشراف على عمليات شفط المياه من الشوارع وتسيير الحركة المرورية، وأهاب اللواء خالد عبد العال بمواطنى العاصمة عدم النزول إلا للضرورة القصوى لعدم التأثر بموجة الطقس السيئ التى تتعرض لها القاهرة.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على ضرورة التركيز على سرعة رفع تراكمات المياه من الشوارع لتسهيل حركة الموطنين، مؤكدًا أن كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها دون توقف وتتخذ كافة الاجراءات التى من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع لمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول مشيرًا إلى انتشار الشفاطات فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه.