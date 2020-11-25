شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تحدد 6 طرق لـ "تأمين ورقمنة " وثائق الدولة الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت وزارة العدل خلال مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، الذي أقيم خلال الفترة من 22 وحتى 25 نوفمبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، مشروع الوثائق المؤمنة والذكية.

وقالت الوزارة ، أنه في إطار المشروع القومي لتأمين ورقمنة وثائق الدولة الرسمية، قامت وزارة العدل بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، بتطوير ورقمنة كافة المحررات الصادرة من المحاكم ومصلحة الشهر العقاري، وتحويلها إلى محررات ذكية، يمكن من خلال خصائصها الإلكترونية حفظ بياناتها، وتتبعها، فضلاً عن تأمينها بأحدث العلامات التأمينية، من بينها: ـ

• طباعة سرية.

• خطوط متداخلة.

• علامات مائية.

• شعيرات مؤمنة.

• هوليجرام.

• تزويد المحرر بذاكرة إلكترونية (Q.R)، يُحفظ بها بعض بيانات المحرر .

وسوف يتم البدء بالعمل بالمحررات الجديدة في المرحلة الأولى من المشروع، وذلك بنطاق المحاكم الابتدائية بكل من محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وكذا بمكاتب الشهر العقاري والسجل العيني وفروع التوثيق، الواقعة بنطاق تلك المحافظات.



مشروع الوثائق المؤمنة والذكية

مشروع الوثائق المؤمنة والذكية

مشروع الوثائق المؤمنة والذكية