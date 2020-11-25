شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعلن تعطيل الدراسة غدا الخميس بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انه فى ضوء الإجراءات التى تتخذها المحافظة للتعامل مع موجه سقوط الامطار وفى اطار التنسيق مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة فقد تقرر تعطيل الدراسة للطلاب غدا الخميس بجامعة القاهرة .

وقالت المحافظة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى حفاظًا على سلامه الطلاب وعدم تعرضهم لأى أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

وأجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية بعدد من الأحياء لمتابعة مجهودات شفط مياه الامطار من المحاور والشوارع الرئيسية وتسيير الحركة المرورية شملت أحياء العمرانية وجنوب الجيزة والدقى والعجوزة وبولاق الدكرور .

وأشار المحافظ أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها على مدار اليوم وتتخذ كافة الاجراءات التى من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين مؤكداً على رؤساء الأحياء والمراكز ومسئولى شركة المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة بالتواجد الميدانى ومتابعه رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول .