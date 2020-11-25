شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعلق الدراسة غداً الخميس بجميع المدارس بسبب الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعطيل الدراسة غدا الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية، نظرا لسوء الأحوال الجوية وموجة سقوط الأمطار التي من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة، وذلك وفقا للتقارير الصادرة من هيئة الارصاد الجوية .

جاء ذلك القرار حفاظًا على سلامة الطلاب وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها مؤكداً علي رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ.