شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تعطيل الدراسة غدا فى الإسكندرية بسبب الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرارا باستمرار تعطيل الدراسة غدا الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020 بالمدارس والمعاهد الأزهرية "مدرسون وطلاب"، وكذا منح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة والجهات التابعة لها والتى نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية إجازة غدا، وذلك نظرا لاستمرار حالة الطقس السيئة التي تتعرض لها الإسكندرية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويتمثل القرار فى المديريات الآتية: التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والإسكان والمرافق والطب البيطري والزراعة والأوقاف والتموين والتنظيم والإدارة والقوى العاملة والشباب والرياضة والمساحة والرى، ويستثنى من ذلك، القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرى المديريات .

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

وتهيب محافظة الإسكندرية، بالمواطنين بعدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي حالة النزول لابد من إتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة عنها حفاظا على سلامتهم.

وأكدت هيئة الأرصاد، ضرورة توخى الحذر فى أماكن تساقط الأمطار وعلى قائدى المركبات أخذ الحيطة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الأمطار وتكون الضباب.