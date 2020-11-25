شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعلق الدراسة غداً الخميس بجميع المدارس بسبب الطقس.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها محافظ الجيزة يعلق الدراسة غداً الخميس بجميع المدارس بسبب الطقس، حيث قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعطيل الدراسة غدا الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية، نظرا لسوء الأحوال الجوية وموجة سقوط الأمطار التي من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة، وذلك وفقا للتقارير الصادرة من هيئة الارصاد الجوية.

محافظ الجيزة يعلق الدراسة غداً الخميس بجميع المدارس بسبب الطقس

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعطيل الدراسة غدا الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية، نظرا لسوء الأحوال الجوية وموجة سقوط الأمطار التي من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة، وذلك وفقا للتقارير الصادرة من هيئة الارصاد الجوية .

الطفل المعجزة.. سقط من الطابق 13 ونجا من الموت

نجا طفل عمره عامين من الموت بمعجزة بعد أن سقط من الطابق الثالث عشر، حيث كان محظوظا لاستقراره فوق قفص حديدى ملك لجاره، حيث تم الإمساك به حتى وصول رجال الدفاع المدني.

رسميًا.. 2000 مشجع يحضرون القمة و250 دعوة للكاف ودعوات لمجالس القطبين

أسفر الاجتماع الأمنى الخاص بمباراة الأهلى والزمالك، عن الاتفاق على طباعة 2000 دعوة بشكل رسمى لحضور المباراة التى ستجمع بين القطبين مساء الجمعة المقبل، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، على أن يكون منها نسبة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تصل إلى 250 دعوة إلى جانب دعوات للاتحاد المصرى لكرة القدم ودعوات لمجالس إدارات الأهلى والزمالك على أن يكون المشجعين من خلال وزارة الشباب والرياضة وبكشوفات وحافلات تابعة للوزارة مع التنبيه على الإجراءات الاحترازية والأمور التنظيمية المختلفة.

الفرعون يحلق.. محمد صلاح يتصدر "تويتر" بعد ترشحه لجائزة أفضل لاعبى العالم

مع تصدر اسم النجم المصري محمد صلاح، قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للمرشحين لجوائز (the best) للأفضل فى العالم خلال العام الجاري بناء على الإنجازات التى حققها اللاعبون فى الفترة من 8 يوليو 2019 إلى 7 أكتوبر 2020، تفاعل محبى الفرعون "مو" فى مصر والعالم العربي مع أخبار الجائزة وعبروا عن دعمهم له خلال رحلة منافسته للمرة الثالثة على جائزة أفضل لاعب فى العالم.

الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش لأفضل هدف فى 2020

أعلن الأربعاء، الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عن الأهداف المرشحة، للتنافس على جائزة بوشكاش، كأفضل هدف فى عام 2020، وعددهم 11 هدفا.

ارتفاع منسوب مياه الأمطار على كورنيش الإسكندرية وكثافات مرورية

شهد طريق الكورنيش بالإسكندرية بمنطقة كامبشيزار والشاطبى ارتفاع منسوب مياه الأمطار فى الشارع، مما أدى إلى صعوبة حركة السيارات وسط الأمطار الغزيرة.

برشلونة يحتفل بـ ميسى ونجومه المرشحين لجوائز The Best

إحتفل فريق برشلونة الإسباني، بلاعبيه المرشحين لجوائز الأفضل في العالم 2020، من الإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، والمعروفة باسم "The Best"، أشار الحساب الرسمي لنادى برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى الـ 4 لاعبين المرشحين ضمن صفوفه في الحصول على جوائز الأفضل في العالم عن عام 2020.

قوس قزح يزين السماء بعد هطول الأمطار الغزيرة

زين قوس قزح السماء بعد سقوط الأمطار فى القاهرة ووعدد من المحافظات الأخرى، حيث تسابق مستخدمو تويتر عبر هاشتاج "قوس قزح" مشاركة الصور والفيديوهات فى قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر.

علاء عابد يجيب على أخطر أسئلة المواطنين عبر مبادرة "البرلمان والناس"

فى أول تدشين لمبادرة "البرلمان والناس" التى أطلقها ”الخليج 365”، كمنصة حوار حقيقى بين النواب والمواطنين، نقلنا فى ندوة ساخنه مع النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب الأول لرئيس البرلمان العربى كل اسئلة الشارع المصرى، وما يتردد على لسان المراقبين للمشهد الانتخابى والسياسى، والمتابعين لأداء البرلمان، والتى رد عليها "عابد" بكل صراحة وشفافية وسيتم نشرها بعد قليل.

مصر تدين بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

اتصالًا بقيام السلطات الإسرائيلية بالمُصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في جبل أبو غنيم في القدس الشرقية المُحتلة، أعربت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، عن إدانتها لبناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لما يُمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.

إزاى تصوت لـ محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب فى العالم 2020.. إنفوجراف

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، قائمة المرشحين لجوائز (the best) للأفضل في العالم خلال العام الجاري بناء على الإنجازات التي حققها اللاعبون والمدربون وحراس المرمى فى الفترة من 8 يوليو 2019 إلى 7 أكتوبر 2020، وذلك خلال الحفل "الافتراضى" الذى سيقام 17 ديسمبر من العام الجارى.

طقس الإسكندرية الآن.. سقوط شرفة عقار وتلف سيارتين بمنطقة محرم بك

تلقت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسكندرية، بلاغا بانهيار شرفة عقار بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، ما أدى الى تلف سيارتين أسفل العقار، وانتقلت الأجهزة التنفيذية الى محل الواقعة ووضع كردون حول العقار واتخاذ الإجراءات اللازمة.

هدافو دورى أبطال أفريقيا 2020.. مصطفى محمد ينافس كريم عريبى

يتبقى 90 دقيقة على اسدال الستار على النسخة الخالية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد أن تأهل الأهلى والزمالك إلى النهائى لأول مرة فى تاريخ البطولة الإفريقية لتُصبح قمة تاريخية تنتظهر القارة السمراء لتحديد بطل النسخة الجارية من دورى الأبطال، يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولى، التقى القطبين من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى الأبطال على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخرتين فى نسخة 2013

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، في العاشرة مساء اليوم، الأربعاء، نظيره أتالانتا بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب "آنفيلد"، ويدخل فريق ليفربول مباراة اليوم، ضد أتالانتا متصدرًا جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، من 3 انتصارات متتالية، ويأتي خلفاً له أياكس أمستردام برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن أتالانتا صاحب المركز الثالث، وأخيراً ميتلاند الدنماركي بدون رصيد من النقاط.

مطار القاهرة: لا تأثير على الحركة الجوية بسبب الطقس وخطة للتصدى للأمطار

استعد مطار القاهرة الدولي، بوضع إحراءات مكثفة لمواجهة موجة الطقس السيئ الذي تشهدها البلاد منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، للتعامل مع أجواء الشتاء دون التأثير علي حركة الملاحة الجوية، وذلك بناء تعليمات المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات، والمحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.