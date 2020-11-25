شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي الأقصر» يناقش قرارات «التنمية المحلية» الخاصة بمواعيد غلق المحال التجارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الأربعاء، جلسة المجلس التنفيذى رقم 8 لسنة 2020، والتي تناولت الجلسة عدة موضوعات جاء على رأسها تطبيق قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020 والخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية أعتباراً من أول ديسمبر المقبل.

ووافق أعضاء المجلس على الطلب المقدم من مركز ومدينة الطود بخصوص تخصيص مساحة 665 م بحوض عدوة لبيب نمرة 54 داخل الزمام بالقطعة رقم 48 لإنشاء موقف للسيارات الأجرة وذلك لتحقيق الأنتظام بحركة المرور بهذه المنطقة ومنع الوقوف العشوائى من قبل السائقين، كما تم الموافقة على الطلب المقدم من إدارة المشروعات بالمحافظة لأستغلال أرض بمساحة 6566 متر بشارع معبدالكرنك لتنفيذ حديقة وتمهيدها كمتنفس لأهالى الأقصر.

واختتمت جلسة المجلس التنفيذى بالموافقة على أطلاق أسماء الاقصر 1، الاقصر 2 على العبارات النهرية الجديدة والتى تنفذ من قبل شركة القناة للترسانة النيلية .