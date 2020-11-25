شكرا لقرائتكم خبر عن بحث تشغيل «بورسعيد الثانوية الزراعية» كمدرسة تكنولوجيا تطبيقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إنه تم اليوم بحث إمكانية تشغيل مدرسة بورسعيد الثانوية الزراعية كمدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالشراكة مع مؤسسة ريادة للتصنيع الغذائى لتحقيق الكفاية الإنتاجية لمنتجات الألبان.

وأضاف باهى أن تعليم بورسعيد يسعى دائما لتطوير التعليم الفنى شكلا وموضوعا من خلال تغيير المفاهيم الخاطئة لدى الطلاب وأولياء الأمور وترسيخ أهميته لدى الدولة بالإعتماد على كوادره فى بناء المشروعات العملاقة لتحقيق التنمية المستدامة

وأكد وكيل الوزارة أنه جار متابعة تفعيل الإجراءات التنفيذية للمدرسة التكنولوجية التطبيقية بالمدرسة الثانوية الزراعية من خلال الإستفادة من 1500 مترا مربعا بالمدرسة لتحويلها لمركز لتدريب الطلاب على تصنيع منتجات الألبان لبناء كوادر مدربة خلال 3 سنوات

وفى سياق متصل قدم وكيل الوزارة التهنئة لرئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية لحصول محافظة بورسعيد على المركز الأول على مستوى الجمهورية للعام الرابع على التوالى فى إنجاز أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة متمنيا له ولجميع العاملين التوفيق والسداد.

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقد اليوم بحضور المهندس رضا سرحان مدير عام هيئة الأبنية التعليمية فرع بورسعيد و المهندس رامى سويدان العضو المنتدب لمؤسسة ريادة للتصنيع الغذائى و محمد مازن مدير عام إدارة التعليم الفنى ومحسن حسن مدير المدرسة وذلك بمقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع بورسعيد.