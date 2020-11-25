شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة أعلى «الدائري» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الأربعاء، أعمال رفع المخلفات المتراكمة أعلى الطريق الدائري.

ووجه المحافظ برفع جميع المخلفات الموجودة بالطريق الدائري، كما وجه بوضع صناديق للقمامة بأماكن إلقاء المخلفات، حرصا على سلامة وصحة قائدي السيارات، وذلك ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مشروع تطوير طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد، حيث تابع أعمال الرصف وإنشاء الجزر الوسطى والبلدورات والأرصفة وتحديد أماكن الخدمات، موجها بتوسعة حرم الطريق لتسهيل الحركة المرورية، مشددًا على ضرورة زيادة المعدات بالموقع لسرعة الانتهاء من الأعمال، نظرًا لكون المنطقة من المناطق الحيوية ذات الكثافة المرورية العالية.

كما تفقد القطاعات الثلاث لطريق شركات البترول، بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد بالإضافة إلى تطوير الشوارع الجانبية بمنطقة عزبة «أفندينا»، لخلق محاور مرورية بديلة، لتخفيف الضغط المروري وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز.

كما تابع المحافظ مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس في جميع القطاعات، كما تم الانتهاء من نقل جميع المرافق، وكذا تم الانتهاء من عمل السور الحديدي في المرحلة الأولى للمشروع وبدأ العمل في المرحلة الثانية بطول 2كيلو.

واختتم المحافظ جولته بتفقد تطوير ورصف طريق نوي( قليوب- شبين القناطر) بطول ١٤كيلو متر بتكلفة ٥٥ مليون جنيه، تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث تم الانتهاء من نسبة ٨٠ % في القطاع الأول ،والذي يبلغ طوله 7 كيلو متر. وشدد المحافظ على مقاول المشروع بدفع الأعمال وزيادة المعدل، والعمل ليل نهار لسرعة الانتهاء منها في الوقت المحدد لها.

وخلال الجولة تم ضبط صاحب جرار كسح للصرف الصحي يلقي مخلفات الصرف الصحي بالطريق العام، موجها بتحرير محضر لصاحب الجرار، ومصادرة فورًا.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء مجدى العنانى رئيس مدينة شبرا الخيمة والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، ومجدى نجاح رئيس مدينة قليوب، والمهندس محمد رشاد مدير هيئة الطرق والكباري بالقليوبية.