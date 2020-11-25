شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس مدينة العريش يناشد المواطنين سرعة التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد مركز ومدينة العريش بشمال سيناء، المواطنين، بسرعة التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

وشدد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش على ضرورة سرعة تقدم المواطنين بطلبات التصالح فى مخالفات البناء طبقا للقانون وقبل موعده المحدد بنهاية الشهر الجاري، منوها إلى تقنين الأوضاع بالنسبة للذين قاموا بالبناء على أملاك الدولة قبل انتهاء العمل بالقانون فى 30 نوفمبر الجارى .

وأهاب بالمواطنين بأن يكون التعامل من خلال المركز التكنولوجى بديوان عام المجلس وعدم الاستجابة لمدعى التخليص والسماسرة أيا كانت فئاتهم وخاصة من يدعون كذبا أنهم موظفين بالمجلس ، وأن المجلس غير مسئول عنهم .. مشيرا الى أن المركز التكنولوجى يعمل طوال أيام الأسبوع بما فيها أيام العطلات الرسمية ، وأن التصالح والتقنين يسيران بمسارات قانونية تصب جميعها فى صالح المواطن .

وأضاف رئيس مركز ومدينة العريش موجها حديثه الى أهالى العريش من كافة أصحاب الشاليهات المقامة على شاطىء البحر من منطقة أبو صقل وغرناطة شرقا حتى الكيلو 17 غربا التقدم الي مجلس مدينة العريش للتصالح فى كافة المخالفات المضافة على تراخيص الشاليهات فى نفس الموعد حتى لا تتعرض الشاليهات المخالفة الى تطبيق قانون الازالة على أية مخالفات .