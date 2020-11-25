شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات جامعة الأقصر بشأن الدراسات العليا والبحوث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث بحضور وكلاء الكليات لشؤون الدراسات العليا والبحوث ومدير الإدارة المركزية لشؤون الدراسات العليا بالجامعة. وخلال الاجتماع تم مناقشة مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بشأن الدراسات العليا والبحوث، من أهمها : 1- الموافقة علي تسجيل مجموعة من خطط البحوث بمرحلتي الماجستير والدكتوراه بكلية الآثار وكلية السياحة والفنادق وكلية الفنون الجميلة . 2- الموافقة على تشكيل لجان المناقشة والحكم على رسالة ماجستير بكلية الفنون الجميلة وثلاثة رسائل دكتوراة بكلية السياحة والفنادق وكلية الفنون الجميلة . 3- الموافقة على إنشاء ( وحدة متابعة المبعوثين ) لرعاية المبعوثين المصريين العائدين من الخارج . الوضع في مصر

اصابات 113,742

تعافي 102,103

وفيات 6,573

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