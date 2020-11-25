شكرا لقرائتكم خبر عن «مكتئبة وتفكر في الاستقالة».. «المعلمين» تصدر بيانًا بعد الاعتداء على معلمة الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت نقابة المعلمين تفاصيل جديدة في واقعة اعتداء وليي أمر طالبة على المعلمة وفاء عبدالستار الشنهاب داخل الفصل بمدرسة منشأة البدون بطلخا في محافظة الدقهلية.

وتم الإفراج عن وليي الأمر من النيابة بضمان محل إقامتهما، وذكرت النقابة، الأربعاء، أن «المعلمة دخلت في نوبة اكتئاب لضياع حقها بعد أن تعديا عليها بالضرب المبرح والسباب الخادش للحياء في الفصل أمام طالباتها وطلابها»، مشيرة إلى أن المعلمة تفكر في تقديم استقالتها من العمل في مجال التدريس.

ووجه خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، النقابة الفرعية بتولى قضية المعلمة ومتابعتها قضائيا وزيارة المعلمة في مكان عملها.

وانتقد «الزناتى» مسئولى التعليم في المدرسة وإدارة طلخا التعليمية لعدم تشديد الرقابة على دخول أولياء الأمور لحرم المدرسة، وحالة الاستهتار بكرامة المعلمين وهو ما يؤدى إلى تكرار حالات التعدى على المعلمين داخل فصولهم، على حد قوله.

وطالب نقيب المعلمين وزارة التربية والتعليم بتشديد إجراءات حماية المدرسين داخل حرم المدرسة من اعتداءات أولياء الأمور المتكررة، ما يؤثر على حالتهم النفسية ويكسر هيبتهم أمام طلابهم.

وعلى الفور، توجه عادل حاحا، رئيس النقابة الفرعية بميت غمر، بصحبة السيد جمعة، أمين صندوق النقابة، للمدرسة مقر عمل المعلمة وتمت مقابلة المعلمة وفاء عبدالستار الشنهاب بمدرسة منشأة البدون للتعليم الأساسى التابعة لطلخا بالدقهلية المعتدى عليها من أولياء الأمور.

وشكت المعلمة من سوء حالتها النفسية وعدم قدرتها على الاستمرار في العمل، بعد ضربها أمام الطلاب، وطمأنها مسئولو النقابة بالاستمرار في القضية لحين الحصول على حقها الأدبى والمعنوى، وأن كل القيادات النقابية بجانبها وسوف يقدمون لها كل الدعم المطلوب بداية من تحمل النقابة الفرعية في المنصورة نفقات المحاماة، ومتابعة القضية قضائيا لحين الفصل فيها.