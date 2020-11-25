شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «أورام أسوان» يشيد بدعم المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي الدكتور محمد شوقي، مدير مركز أورام أسوان، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الذي أعرب عن دعمه الكامل لإدارة المركز وتقديم يد العون والعمل علي تذليل العقبات حتي يقوم مركز الأورام بدوره الصحي في تقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطن الأسواني ومترددي المركز من مرضي الأورام.

وأعرب شوقي عن سعادته بالدعم الكامل من جانب المحافظة والعمل علي تقديم كافة أوجه الدعم لمركز الأورام وذلك لرفع كفاءة المنظومة الصحية داخل مركز الأورام بأسوان والارتقاء بالخدمة الصحية للمرضى .

وأكد شوقي أن مركز الأورام بأسوان من أهم المراكز الرائدة ويعد صرح طبي كبير بالمحافظة وداعم للمنظومة الصحية بأسوان باعتباره من اوائل مراكز الأورام في محافظات الصعيد ومن أفضل المراكز على مستوى الجمهورية في اداء العمل والانجاز لحالات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن اورام الثدي وقد حقق المركز معدلات علاجية طيبة في تنفيذ كافة المبادرات الرئاسية التي تتبناها الدولة لخدمة مرضي الأورام بالصعيد.

وقدم الدكتور محمد شوقي مدير المركز شكره الي المحافظ ومديري مركز الأورام السابقين في وصول مركز الأورام لمكانة رائدة في تقديم الخدمة الصحية الجديدة للمرضي الأورام من بين المراكز المتخصصة .

وأضاف مدير مركز أورام أسوان أن المركز يقوم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للمواجهة الموجه الثانية للفيروس كورونا المستجد، وأنه يتم تكثيف أعمال التطهير اليومية حيث أن المركز شديد الحرص فى الحفاظ على صحة المرضى نظرًا لانخفاض درجة مناعة المرضي و بالإضافة إلى أنه تم التنبيه على كافة الأطقم الطبية على ارتداء الماسكات أثناء التعامل مع المرضى، واستخدام المطهرات.