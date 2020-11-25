شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقي طلبات الترشح على منصب عميد كلية الزراعة بمشتهر 5 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة بنها، برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس لجنة اختيار عمداء الكليات، الأربعاء، فتح باب الترشح على منصب عميد كلية الزراعة بمشتهر، وذلك بدءا من يوم السبت الموافق ٥ ديسمبر المقبل، وحتى يوم الخميس من نفس الأسبوع.

وقال الجامعة، في بيان صحفي، إن الراغبين في الترشح عليهم تسليم مستندات التقديم بمقر إدارة الجامعة لدى نيفين مصطفى بمكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، مشيرا إلى أنها تتضمن خمس نسخ من أصل و4 صور تشمل طلب الترشح وبيان حالة رسمي من الكلية المختصة مشفوعاً بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به مبيناً بها أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير، كما يلتزم بتقديم كل ماتطلبه منه لجنة الإشراف من مستندات لازمة للترشيح ويؤشر على ملف التقدم من الموظف المختص بما يفيد ساعة وتاريخ التقديم ويسلم المرشح إيصالا بالاستلام مبينا فيه محتويات الملف وساعة وتاريخ استلامه وموقعاً من الموظف المختص.

وتابع البيان أن على من يريد التقدم مراعاة عدد من الشروط وهي أن يكون المتقدم للترشح أستاذاً عاملاً بالكلية أو المعهد حال الترشح ولا يقبل ترشح المعار أو المنتدب كلياً إلا بعد تسلمه عمله بالكلية أو المعهد، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه إعتباره، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاءه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة، وأخيرا، ألا يكون المرشح متولياً أى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.

يذكر أنه سيتم فحص أوراق المتقدمين واستبعاد غير المستوفى للشروط القانونية للترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه فى محاضر أعمال اللجنة ويعلن للمستبعد خلال 48 ساعة وعلى اللجنة البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين أو تظلمات من المستبعدين خلال اسبوع من تاريخ تقديم التظلم أو الطعن.