«صحة السويس»: الصيادلة يواصلون تدريباتهم في تنمية المهارات الإدارية والتطعيمات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصلت مديرية الصحة بالسويس، عقد تدريبات للصيادلة بالمحافظة لرفع مستوى الأداء وجودة الرعاية الصحية. جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة بالسويس. تهدف هذه الدورات التدريبية المكثفة إلى رفع الكفاءة وتبادل الخبرة، وذلك من خلال التدريب والتطوير المستمر، والتي تستهدف 60 صيدليا في دورتين، الأولى عن تنمية المهارات الإدارية والثانية عن التطعيمات والتي تنعقد بمركز التدريب التابع لمديرية الصحة. الوضع في مصر

اصابات 113,742

تعافي 102,103

وفيات 6,573

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