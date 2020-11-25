شكرا لقرائتكم خبر عن غزيرة رعدية على بعض المناطق.. «الأرصاد» تعلن أماكن سقوط الأمطار حتى السبت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء خريطة تتضمن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غدٍ الخميس حتى السبت القادم 28 نوفمبر، وهي كالآتي:
يوم الخميس 26 نوفمبر 2020:
السواحل الشمالية: أمطار غزيرة رعدية على بعض المناطق من (الإسكندرية- رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (مطروح- السلوم).
الوجه البحري ومدن القناة: أمطار متوسطة إلى غزيرة، رعدية أحياناً على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية- الغربية - الشرقية - المنوفية -الإسماعيلية - السويس).
القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.
يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020:
السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح – السلوم – رشيد- دمياط – بورسعيد – العريش – رفح).
الوجه البحري: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية- الغربية – الشرقية – المنوفية).
القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.
يوم السبت 28 نوفمبر 2020:
السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح – السلوم – رشيد – دمياط – بورسعيد – العريش – رفح).
شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية ) .
واختتم بيان الأرصاد بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، كما أنه يتم تحديث التنبؤات يومياً.
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