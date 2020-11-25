شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة التعليم ببورسعيد يشهد إنتخابات المكتب التنفيذى الجديد لإتحاد طلاب المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ، اليوم ، إنتخابات المكتب التنفيذى لإتحاد طلاب مدارس المحافظة بقاعة المؤتمرات بديوان المديرية ، ذلك بصفته الرائد العام لإتحاد الطلاب بالمديرية ، بحضور سمية دعية مدير عام إدارة الشئون التنفيذية و نصرة فؤاد مدير إدارة الأنشطة ووفاء طرابية موجه عام التربية الإجتماعية.

و إستقبل وكيل الوزارة الطلاب أعضاء المكتب التنفيذى الجديد لإتحاد الطلاب بمكتبه عقب الإنتخابات وحثهم على تمثيل أقرانهم الطلاب تمثيلًا مشرفًا بين الإتحادات الطلابية على مستوى الجمهورية وبذل الجهد والمشاركة الفاعلة فى أنشطة الإتحادات لتأصيل قيم المواطنة المصرية.

ووجه باهى أعضاء المكتب التتفيذى بنشر روح التعاون البناء بين جميع المكاتب التنفيذية لإتحادات الطلابية على مستوى الجمهورية وتفعيل برنامج تبادل الزيارات بين الإتحادات الأخرى لبث روح العمل الجماعى والعمل على الإهتمام بتحقيق أهداف ومبادئ الإتحادات الطلابية متمنيا لهم دوام التوفيق.

وقد أسفرت نتائج الإنتخابات التى أجريت اليوم فوز الطالب مهند وليد محسن بمدرسة الشهيد أحمد سامى الثانوية للبنين بمنصب الأمين والطالبة فتنة محمد زكريا بمدرسة علم الدين الثانوية للبنات بمنصب الأمين المساعد ، و فاز الطالب أحمد عبد الرازق بمنصب المقرر الدينى والثقافى والطالبة منة نصر محمد بمنصب المقرر الإجتماعى بالضم و الطالب كريم أحمد الشافعى بمنصب المقرر العلمى والطالبة جنة محمد عوض بمنصب المقرر الرياضى و الطالب كيرلس وجيه زكريا بمنصب المقرر الفنى بالضم.

وتمت هذه الإنتخابات تحت إشراف مها الشرنوبى موجه أول التربية الإجتماعية و ناهد شليل موجه الإتحادات و مشيرة الخطيب مسئول الإتحادات المركزية و سمير النحاس مسئول الإتحادات المركزية.