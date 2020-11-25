شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يهيب بالمواطنين عدم النزول للشارع إلا للضرورة القصوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الأربعاء، عددًا من أحياء العاصمة للإشراف على عمليات شفط المياه من الشوارع وتسيير الحركة المرورية.

وأهاب المحافظ بمواطني العاصمة عدم النزول إلا للضرورة القصوى لعدم التأثر بموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها القاهرة.

وشدد محافظ القاهرة، خلال الجولة، على ضرورة التركيز على سرعة رفع تراكمات المياه من الشوارع لتسهيل حركة الموطنين، مؤكدًا أن كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها دون توقف، وتتخذ كل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين.

وأكد «عبدالعال» أن جميع رؤساء الأحياء ومسؤولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة متواجدون بالشارع، لمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول، مشيرًا إلى انتشار الشفاطات في كل أحياء العاصمة للتعامل الفوري مع تراكمات المياه.

وشدد محافظ القاهرة على كل المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.