«هنجملها».. اطلاق مبادرة تنموية لتجميل وتشجير شوارع وميادين قوص في قنا (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار دشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص بإشراف اللواء خالد فوزي، والدكتور محمد خلف مدير عام الإدارة التعليمية، الأربعاء، مبادرة تنموية لتجميل وتشجير شوارع وميادين المدينة. شهد تدشين المبادرة محسب حساني نائب رئيس مجلس أمناء تعليم قوص، وعزت الشريف مدير العلاقات العامة وفريق طلبة مدرسة الزراعة بخزام، وعمال الإدارة الزراعية بمجلس مدينة قوص . ومن جانبه أشار مدير تعليم قوص، إلى أن «هنجملها» مبادرة تنمويه بالتعاون مع مجلس مدينة قوص وإدارة التعليم الفني، والتي تهدف إلى تشجير ورفع كفاءة المشهد الجمالي لشوارع وميادين المدينة بعد انتهاء كافة أعمال البنية التحتية بالمدينة، مؤكدا على أن المبادرة تحمل سمة الاستمراية، أي أنها تعمل دائما داعمة لكافة المؤسسات الخدمية بمركز قوص عقب انتهاء أعمال الإحلال والتجديد بهذه المؤسسات من خلال طلبة وطالبات التعليم فني بأقسامه سواء الزراعي اوالزخرفي أو الميكانيكي من أجل رفع الجانب الجمالي لشوارع وميادين قوص . مبادرة تنموية بقنا مبادرة تنموية بقنا مبادرة تنموية بقنا الوضع في مصر

اصابات 113,742

تعافي 102,103

وفيات 6,573

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