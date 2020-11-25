شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمي يهنئ زوجته هنا الزاهد على مسلسلها الجديد: «دايما فخور بيكي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الفنان أحمد فهمي على تهنئة زوجته الفنانة هنا الزاهد على مسلسلها الجديد «حلوة الدنيا سكر» الذي يظهر كضيف شرف في حلقة واحدة ضمن حلقاته، ومن المقرر عرضه قريبا.

ونشر فهمي، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، بوسترا دعائيا لمسلسل «حلوة الدنيا سكر». وكتب قائلا: «إن شاء الله هتكسري الدنيا يا حبيبتي دايما فخور بيكي».

مسلسل «حلوة الدنيا سكر» قصة يسري الفخراني، وهو عبارة عن سلسلة من 9 قصص مختلفة، كل قصة أو حكاية عبارة عن خمس حلقات، ويعد مسلسلا اجتماعيا كوميديا مختلفا، من تأليف الكاتب يسري الفخراني.

ويشارك في بطولة المسلسل أمام الفنانة هنا الزاهد مجموعة من النجوم في كل قصة أبرزهم محمد كيلاني، محمود عبدالمغني. ويقدم ميدو عادل، ومحمد الشرنوبي، حنان سليمان، جيلان علاء، ياسمين رحمي، ليلى عز العرب، وبسنت النبراوي، فيما يظهر الفنان أحمد فهمي كضيف شرف في حلقة واحدة فقط.