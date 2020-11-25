شكرا لقرائتكم خبر عن كسح مياه الأمطار من أنفاق السيارات وسيولة مرورية فى مطالع ومنازل الدائري بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دفعت شركة مياه السرب والصرف الصحى بعدد من السيارات لكسح المياه من انفاق السيارات في طوخ وبنها عقب هطول الأمطار ظهر اليوم، كما تم الدفع بسيارات أخرى لكسح المياه من أسفل الكباري لتسهيل حركة المرور وعدم تكدس الطريق الزراعي.

قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس الشركة، إنه تم التعامل مباشرة مع الأمطار بتوجيه سيارات الكسح إلى مناطق كوبري طوخ العلوي لسحب المياه من أسفله وتوجيه سيارات أخرى إلى منطقة كوبري قليوب والدائري للتعامل الفوري مع المياه، مشيرا إلى جاهزية المعدات للتعامل بشكل سريع.

من جانبه أكد العميد عبدالعظيم محمد مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية على وجود انسياب في الحركه المرورية على الطريق الزراعي ونزلة الطريق الدائري، وكذا المطالع، ولا توجد ما يعوق الحركه على كافة الطرق برغم سقوط الأمطار.

شفط مياه الامطار فى القليوبية

شفط مياه الامطار فى القليوبية

شفط مياه الامطار فى القليوبية

شفط مياه الامطار فى القليوبية

شفط مياه الامطار فى القليوبية