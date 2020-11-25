شكرا لقرائتكم خبر عن السيارات تعوم فى مياه الأمطار بشارع رمسيس اتجاه وسط البلد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سقطت أمطار على شارع رمسيس بوسط القاهرة، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات للقادم من العباسية وغمرة اتجاه ميدان رمسيس ووسط البلد، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

كما هطلت الأمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة، منها التجمع والقاهرة الجديدة، ومدينة نصر والمقطم، و يتم متابعة الحالة الجوية بشكل دورى، بالتزامن مع تقلبات وعدم استقرار الطقس، دون التأثير على الحركة المرورية لكافة السيارات.

و تحذر إدارة المرور، من السرعات الزائدة أعلى الطرق منعا للحوادث بسبب الأمطار، وأنه يتم رصد اى معوقات مرورية على الطرق، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق.

وأوضحت إدارة المرور ، أنه تم تزويد كافة الطرق بالأوناش لرفع اى أعطال ومعوقات مرورية، وتم التنسيق مع المحافظات للدفع بسيارات شفط المياه مع غرفة العمليات من خلال رقم الاغاثة ٠١٢٢١١١٠٠٠٠، وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.