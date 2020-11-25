شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: الامتحانات فى موعدها والفصل الدراسى يسير وفق خريطة الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الامتحانات فى موعدها والفصل الدراسى يسير وفق الخريطة الزمنية التى وضعتها وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن المديرية ملتزمة بكل التعليمات والإجراءات، كما أهاب بأولياء الأمور والجمهور تحرى الدقة وعدم اتباع الأكاذيب والشائعات.

وفى السياق، اجتمع محمد عطية مدير تعليم القاهرة، مع الدكتورة أماني قرني، وكيل المديرية لشئون الإدارات، ومديرى عموم الإدارات التعليمية، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، بالإضافة إلى الالتزام بالكتاب الدور (317)لسنة 2020 بشأن إلزام العاملين والمواطنين المتعاملين بالجهات الحكومية بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، كما أوضح تلك الإجراءات وبخاصة تطهير وتعقيم المدارس وتوفير الصابون وأدوات التعقيم وارتداء الكمامة، ومنع تواجد العاملين في ميدان العمل بدون كمامة وعدم السماح للجمهور بالدخول بدون كمامات والحرص علي التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم ونشر اللافتات والإرشادية وتكثيف حملات التوعية، وذلك وفق توجيهات محافظ القاهرة.

وأكد عطية علي متابعة غلق سناتر الدروس الخصوصية والتأكيد علي مديري العموم موقف سحب الكتب والتزام أولياء الأمور بمصروفات الكتب الدراسية لرياض الاطفال والصفوف الأولي فهي إجبارية، حيث إن المنظومة التعليمية الجديدة تتطلب استخدام التلاميذ للكتب ولابد من وجودها مع الطالب، مشيرا إلي متابعة منظومة المنصات والقنوات التعليمية الرسمية التابعة للوزارة والمديرية والاعلان المستمر عنها ووضع جدولها وترددها باللافتات الإرشادية بالفصول والأماكن المختلفة وفي حالة انشاء الإدارات لقناة تعليمية تكون تحت إشراف المديرية وموجهي العموم والموجهين الأوائل بحيث يتم مراجعة المادة العلمية وتكون مصححة ومدققة .

كما نبه علي سرعة الانتهاء من تجهيز المدارس الفنية التي تم تحويلها إلي مدارس فنية عسكرية والانتهاء من توفير ما يلزم الفصل التعليمي بها وحسن التعاون مع القادة العسكريين للمدارس، وأشار إلي الانتهاء من حصر واستثمار وترشيد الفراغات بالمدارس وتوفير قاعات رياض الأطفال والتواصل مع الدكتور أماني وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية استعدادا لنزول التنسيق الثاني.