شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط شجرة بأحد شوارع المهندسين بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الأمطار (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب سوء الأحوال الجوية و هطول الأمطار الغزيرة وشدة الرياح في سقوط شجرة في أحد شوارع بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، دون وقوع إصابات للمواطنين في الشارع أو تلفيات في السيارات علي جانبي الطريق، حيث تشهد الجيزة أمطار رعدية غزيرة على كافة أنحاء المحافظة مما تسببت فى تراكم مياه الأمطار فى الشوارع الرئيسية والجانبية .

وكثفت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، من تواجد الخدمات المرورية على الطرق السريعة، وذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية بالتواجد المروري الفعال والجدي علي الطرق، في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية، من وجود طقس غير مستقر واستمرار هطول الأمطار ورياح محملة بالاتربة، تحت اشراف اللواء هاني جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.

وقامت الإدارة العامة للمرور ، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور، بالدفع بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي اعطال أو حوادث والدراجات البخارية والاوناش، وسيارات الدفع الرباعي علي الطرق، والتنسيق مع إدارات المرور علي مستوي الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والاقوال الأمنية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للأخطار اول بأول ، عن حالة الطرق ويتم الاتصال برقم الإغاثة (01221110000) وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظاً علي سلامتهم .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى، متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية، وأمطارغزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الإسكندرية والسلوم ورشيد وبلطيم ورشيد وبورسعيد والعريش ورفح.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، و جنوب الصعيد.











































