شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار ثلجية على القاهرة الكبرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة" سقوط أمطار ثلجية كثيفة على بعض المناطق، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لموجة من التقلبات الجوية تضرب البلاد من اليوم وحتى الجمعة.
وأكدت هيئة الأرصاد، ضرورة توخي الحذر في اماكن تساقط الأمطار وعلى قائدى المركبات أخذ الحيطة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الأمطار وتكون الضباب.
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