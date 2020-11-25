شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة العامة للمرور تخصص أرقاما لاستقبال البلاغات بسبب الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اليوم الأربعاء عمل غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، بعد سقوط أمطار غزيرة استعدادا لتلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور.

وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

ويشارك رجال المرور فى هذا الشأن الحماية المدنية وشرطة المرافق وكافة الأجهزة المعنية بقطاع أمن القاهرة، وأيضا الأجهزه المعاونة من محافظة القاهرة، لتوفير سيارات الشفط، وتم تخصيص أرقام للإغاثة "136_ 01155554444".

كما تم تخصيص خط ساخن لمرور الجيزة للإبلاغ عن أى معوقات مرورية بالاتصال على 01205344444 و تجهيز غرف العمليات من خلال الخط الساخن للجيزة برقم 114، ورقم هيئة النظافة "16809"، والصرف الصحى "125" و الحماية المدنية "180" ويتم التنسيق مع كافة الجهات لاستقبال الأمطار