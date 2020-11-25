شارك بتوقعاتك لتشكيل النادى الأهلى في مباراة نهائي القرن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من أكثر من 100 عام أصبحت متعة المصريين هو تشجيع الفرق الرياضية المختلفة، ورغم تعددها إلا أن لمشجعى الأهلى والزمالك طابع خاص وأسلوب مختلف يتطور بتوافد أجيال جديدة من المشجعين.
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