السيسي حريص على حياة المواطنين.. الهضيبي يشيد بتخصيص الرئيس حزمة مالية تحسبًا لموجة "كورونا" ثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي جائحة فيروس كورونا المستجد اهتمامًا كبيرًا وبشكل شخصي.

وقال الهضيبي، في بيان له اليوم الأربعاء، إن متابعة الرئيس المستمرة للوضع الوبائي وتداعياته هي ما ساعدت الحكومة في النجاح حتى الآن في مواجهة أزمة "كوفيد-19" وتقليل الأضرار الناتجة عنه.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن توجيه الرئيس السيسي بتخصيص حزمة مساعدات جديدة تحسبًا للموجة الثانية من الفيروس، خطوة استباقية للتعامل مع أي طارئ، وتؤكد حرص الرئيس على حياة المواطنين، وتوجيه رسالة قوية مفادها أن الحكومة لن تنسى شعبها، وتبذل كل ما في وسعها لضمان العيش الكريم له.

وأشار الهضيبي إلى أن مصر من أكثر وأولى الدول التي خصصت حزمة مساعدات لتجنب آثار الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد وحماية الفئات المتضررة من تداعياته السلبية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن جائحة كورونا من كبرى الكوارث التي تعرض إليها العالم؛ فالإصابات بالملايين والوفيات بمئات الآلاف، لافتًا إلى أهمية الحرص واتباع التعليمات المعلنة خلال الفترة المقبلة؛ خصوصًا في فصل الشتاء، لعدم تفاقم الوضع الوبائي.