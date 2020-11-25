أمين عام "الشيوخ": تلقي مقترحات تعديل اللائحة مستمر إلى الغد‎

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة الأحد المقبل، مشروع قانون اللائحة الجديدة لمجلس الشيوخ، والذي يتضمن ٢٩٣ مادة.

كانت اللجنة المعنية بإعداد مشروع القانون قد انتهت من كتابة التقرير النهائي حول مشروع القانون، والذي سيتم عرضه في الجلسة العامة.

وأكد المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن الأمانة العامة ستتلقى تعديلات أعضاء المجلس على اللائحة حتى غدٍ الخميس؛ تمهيدًا لعرضها على الجلسة التي تنعقد يوم الأحد المقبل، منوهًا بأن الجلسة ستجرى وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة؛ حرصًا على الصحة العامة للجميع، مشيرًا إلى ضرورة التزام الأعضاء بالإجراءات الاحترازية، ومراعاة الأساليب الوقائية المختلفة.

وتابع عتمان: إن الكوادر والقامات التي يضمها المجلس ستثري العمل داخله في ظل تنوع الخبرات التي تجعل جميع النواب مؤهلين للتعرض لكل القضايا المجتمعية بالدراسة والخروج بتوصيات وحلول مقترحة، بما يحقق مصلحة الوطن وتلبية احتياجات المواطنين.

وذكر أمن عام "الشيوخ"، في تصريحات صحفية أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، أنه من المتوقع أن تشهد الفترة ما بعد إقرار اللائحة الداخلية تقدم أعضاء المجلس بالاقتراحات المختلفة، لافتًا إلى أن مشروع اللائحة الداخلية والمزمع مناقشتها خلال الجلسات القادمة 29 نوفمبر، خرجت بتوافق واسع بين أعضاء اللجنة التي ضمت جميع الأحزاب والقوى السياسية؛ الأمر الذي سيلقي بظلاله خلال الجلسة العامة.

وأشار عتمان إلى أن تشكيل اللجان النوعية سيتم في أعقاب إقرار مشروع قانون اللائحة والتصديق عليها من رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية، وحتى ذلك الوقت أسند إلى لجنة إعداد اللائحة مهمة مناقشة أية قضايا أو مشروعات تحال إلى المجلس.

وأكد الأمين العام للشيوخ أن جلوس الأعضاء سيكون بالتوافق بينهم وهيئة مكتب مجلس الشيوخ المكونة من الرئيس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والوكيلين.