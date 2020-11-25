وزير التنمية المحلية يوجه برفع درجة الاستعداد بالمحافظات بسبب موجة الطقس السيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي برفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالمحافظات التي تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة في الساعات الماضية وخلال اليومين القادمين، وفقًا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية.

وتلقى شعراوي تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود محافظات (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - مطروح) التي تعرضت لسقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية، فيما يخص رفع تراكمات مياه الأمطار وشفط المياه من الشوارع، فضلًا عن متابعة جهود عدد آخر من المحافظات والتي شهدت اليوم سقوط أمطار على بعض المناطق اليوم ومنها (القاهرة - الجيزة - المنوفية - القليوبية).

وقال الوزير "إن تقرير غرفة العمليات أشار إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي في رفع تجمعات مياه الأمطار في بعض المناطق"، موضحًا أن محافظتي (الإسكندرية - البحيرة) تعرضتا لسقوط أمطار غزيرة

وأشار إلى أنه جاري التعاون والتنسيق بين معدات الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة والجهات التابعة لوزارة الموارد المائية والري لمواجهة حالة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظتين، لافتًا إلى أن محافظتي (مطروح - كفر الشيخ) تعرضتا لأمطار خفيفة وجاري شفط المياه والمتابعة.

كما وجه المحافظات باستكمال جهود شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار من الشوارع لعدم إعاقة حركة المواطنين والسيارات، مطالبًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية باستمرار المتابعة على مدار اليوم مع ضرورة تواجد المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، وجاهزية بالوعات الصرف الصحي لسرعة شفط تراكمات المياه في الأماكن التي تتعرض لتجمعات المياه؛ للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركة المرورية.

و ناشد شعراوي المواطنين في المحافظات التي تتعرض لموجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية خلال اليومين القادمين بتوخي الحيطة والحذر في تحركاتهم اليومية والمتابعة المستمرة لتعليمات الأجهزة التنفيذية والمحلية فيما يخص الأحوال الجوية بمحافظاتهم.