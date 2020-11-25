محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، من ضبط عاطل، مقيم بمحافظة المنيا مطلوب للتنفيذ عليه في قضية "قتل عمد" محكوم عليه فيها بالإعدام، خلال حملة لتنفيذ الأحكام وملاحقة وضبط المتهمين الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
ونجحت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون، في ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل (مطلوب للتنفيذ عليه في قضيتي "مباني" بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت قرابة 16 مليون جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها ارتفاع معدلات تنفيذ الأحكام وملاحقة وضبط المتهمين الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: ضبط هارب من حبل المشنقة وآخر من سداد 16 مليون جنيه بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.