ضبط مدير شركة شحن غير مرخصة وبحوزته أدوية منشطة مجهولة المصدر في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن شركة شحن لإدارته الشركة "بدون ترخيص" وممارسته مهنة صيدلي، بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الأدوية والفيتامينات والمنشطات مجهولة المصدر، ومهربة جمركياً بقصد التصرف فيها بالبيع، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل الشركة كمية من الأدوية المنشطة مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. بمواجهته اعترف بإدارته الشركة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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