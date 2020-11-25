شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة الشباب تكشف التزام 8 مراكز وتغيب 2 آخرين في بنها وكفر شكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابعت لجنة من مديرية الشباب والرياضه في القليوبية 10 مراكز شباب في القرى لمتابعة ممارسة الانشطه وتطبيق الاجراءات الاحترازيه ضمت اللجنه هاني حجاج مدير ادارة التخطيط والمتابعة والدكتور ناصر السيد اخصائي بالادارة وزارت اللجنه مراكز شباب في قرى بنها وكفر شكر. شملت المتابعة مراكزشباب «اتريب وكفر سعد وميت راضى وجمجرة الكبرى وكفر على شرف الدين وكفر منصور وميت الدريج والاصلاح الزراعى والمنشية ومدينة بنها» وكشفت اللجنه عن التزام 8 مراكز شباب بالفتح وانضباط العاملين بها كما وجدت اللجنة مركزين مغلقين في ظل غياب العاملين في اوقات العمل الرسمية واكدت لجنة المتابعة على ضرورة التزام العاملين بالحضور خلال اوقات العمل الرسمية وضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر وقرر الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب احالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تغيبهم . الوضع في مصر

اصابات 113,742

تعافي 102,103

وفيات 6,573

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