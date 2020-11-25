شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه البحيرة»: انتهاء التعامل مع جميع تجمعات الأمطار بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة عن سقوط أمطار غزيرة على مدينتى إدكو ورشيد، وأمطار متوسطة على باقي أنحاء مدن المحافظة.

وأوضحت أن جميع أعمال رفع تجمعات المياه تم الانتهاء منها في حينه، ولفتت إلى ظهور سحب كثيفة الآن بدون أمطار، يأتى ذلك أثناء تفقد اللواء محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، واللواء هشام آمنة من البحيرة بمدينة رشيد لتفقد الأعمال ورفع تجمعات المياه.

وأكد نشأت متابعة غرفة الطوارئ بالشركة لكافة المستجدات أولا بأول على مدار 24 ساعة، ورفع حالة الاستعداد القصوى تأهبا لأى طارئ.